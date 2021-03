L’environnement a-t-il besoin d’un défenseur ?

Développement durable

Publié le 17/03/2021 • Par Hélène Huteau • dans : France

Le défenseur de l'environnement pourrait aider les élus locaux dans les arbitrages ou les rappeler à l’ordre. Sa mission est en cours de définition.

Cécile Muschotti, députée (LREM) du Var, s’est vu confier une mission parlementaire sur la création d’un défenseur de l’environnement, le 27 janvier, par le Premier ministre. A l’image du Défenseur des droits, cette autorité administrative indépendante serait capable de « renforcer la qualité du dialogue environnemental entre l’ensemble des acteurs, qu’il s’agisse des entreprises, de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations ou des citoyens, dans une optique de prévention des impacts environnementaux et de justice sociale », précise la lettre de mission. Le choix de cette députée n’est pas un hasard, car elle porte ce dossier depuis déjà deux ans. Et c’est à la faveur des échanges entre le président de la République et la Convention citoyenne pour le climat que cette ...

