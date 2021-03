Création de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France

Administration

Publié le 11/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels, TO parus au JO

Conformément aux orientations de la circulaire du Premier ministre du 19 novembre 2019 relative à l’application à l’Ile-de-France de la circulaire du 12 juin 2019 relative à l’organisation territoriale de l’Etat, un décret du 10 mars procède à la fusion de la direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie et de la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement au sein d’une direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France.

Ce décret entre en vigueur le 1er avril 2021.