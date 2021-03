Ces élus qui veulent assouplir le couvre-feu

Crise sanitaire

Publié le 10/03/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : France

Plusieurs maires et députés de tous bords plaident pour une approche plus ciblée des mesures de couvre-feu à travers le territoire.

« À 18h on est en milieu d’après-midi à Paris ». La petite phrase, lancée lundi 8 mars sur Franc Inter par la maire (PS) de Paris, Anne Hidalgo, a fait le buzz et lui a valu une salve de moqueries sur les réseaux sociaux. Il n’empêche. Alors que le gouvernement prône une stratégie ciblée en fonction des territoires, de plus en plus d’élus s’interrogent sur la pertinence d’un couvre-feu à 18 heures.

« A Paris, on commence un petit peu plus tard le matin, et évidemment on finit un petit peu plus tard le soir. Donc je pense qu’il faudrait adapter. Je n’ai pas un horaire à indiquer, mais 18h c’est beaucoup trop tôt », justifie la maire (PS) de Paris, évoquant notamment les difficultés des parents « qui doivent récupérer leurs enfants à la crèche » et les travailleurs « qui doivent prendre les transports en commun, très chargés autour de 18 heures ».

Quelques jours plus tôt, le 4 mars, le maire (UDI) de Sceaux (Hauts-de-Seine) et secrétaire général de l’Association des maires de France (AMF), Philippe Laurent, avait

