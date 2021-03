Un nouvel outil déclaratif de Bercy pour les propriétaires

Fiscalité

Publié le 10/03/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La DGFIP va lancer un nouvel outil réservé aux propriétaires, « Gérer mes biens immobiliers ». Mis en place par briques successives, l’interface dématérialisée va alimenter les données nécessaires à la fiscalité locale. Ce qui ne devrait pas laisser les collectivités indifférentes.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

La nouvelle interface informatique « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) de la DGFIP qui sera installée sur le portail impôts.gouv.fr est en cours de finalisation. Elle va concerner tous les propriétaires (personnes physiques et personnes morales) qui devront déclarer un certain nombre d’éléments relatifs à leurs biens. D’abord ouvert à la consultation en septembre 2021, le service de télédéclaration sera opérationnel au quatrième trimestre 2022 pour la déclaration foncière et la liquidation des taxes d’urbanismes. Enfin, début 2023, en lien avec la réforme de la taxe d’habitation, la dernière brique relative à la situation d’occupation sera ouverte. Ce nouveau service répond à la nécessité de connaître l’usage des locaux d’habitation pour liquider la taxe d’habitation. « Avec la ...

[60% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Finances E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club finances pendant 30 jours J’en profite