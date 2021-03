« La loi SRU n’a pas supprimé la ségrégation résidentielle »

Mixité sociale

Publié le 16/03/2021 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Thomas Kirszbaum, sociologue, chercheur associé à l’Institut des sciences sociales du politique., travaille depuis plusieurs années sur les enjeux de mixité sociale, notamment dans les opérations de rénovation urbaine. Il mène actuellement des travaux sur la loi « SRU », en collaboration avec des chercheurs américains, notamment sur l’avenir de l’article 55.

Le 13 décembre, on fêtait les vingt ans de la loi « SRU », et de son article 55, qui fixe des quotas de 20 à 25 % de logements sociaux à atteindre d’ici à 2025 dans les communes de plus de 1 500 habitants. Un anniversaire sur fond de polémique, alors que se profilait un toilettage du dispositif par la voie d’ordonnance. Inacceptable pour les élus locaux et les parlementaires, ce qui montre l’extrême sensibilité qui demeure sur ce sujet.

Mixité sociale et lutte contre la ségrégation résidentielle sont les objectifs portés par cet article 55 et, avant, par la loi d’orientation pour la ville du 13 juillet 1991. « On est sur la thématique du partage du fardeau, une vieille revendication notamment portée par les élus communistes, qui dénonçaient les communes riches ne voulant pas prendre leur ...

