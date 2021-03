Le Sénat s’attaque au « cauchemar légistique » du Grand Paris

Grand Paris

Publié le 11/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : Actu experts finances, France

Treize ans après un fameux rapport en faveur d'un big-bang de la région parisienne, le sénateur Philippe Dallier met sur la table plusieurs scénarios de réforme assortis d'un calendrier. Objectif : sortir de la logique des châteaux-forts et des coffres forts.

Un pavé dans la mare. En avril, 2009, le tonitruant sénateur UMP de Seine-Saint-Denis Philippe Dallier voulait fondre les départements et les intercommunalités de la petite couronne au sein d’une super-métropole du Grand Paris.

A défaut d’avoir pu bâtir la collectivité la plus puissante de France lors de l’examen de la réforme territoriale, il reprend son bâton de pèlerin.

Avec son collègue LREM de l’Isère, Patrick Rambaud, il vient de rendre un nouveau rapport sur le Grand Paris dans le cadre de la délégation à la décentralisation de la Haute Assemblée, présidée par Françoise Gatel (UDI).

Des écarts de richesse fiscale de 1 à 11

L’occasion, pour lui, de dresser un sombre tableau des évolutions institutionnelles de ces dix dernières années. « La ségrégation territoriale s’est encore aggravée. Ni le lancement du projet de transport du Grand Paris Express et des projets d’urbanisme qui lui sont liés, ni la création de la métropole ou le renforcement des dispositifs de péréquation pour le bloc communal (FPIC, DSU et FSRIF ) n’ont permis d’inverser cette tendance lourde », juge Philippe Dallier en compagnie de son collègue Didier Rambaud.

Pour preuve, les écarts de richesse fiscale entre les établissements publics territoriaux de petite couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) varient de 1 à 11.

Philippe Dallier et Didier Rambaud qualifient de « cauchemar légistique » la création de la métropole du Grand Paris. Pour sortir par le haut de cet imbroglio institutionalo-financier, ils proposent une méthode : asseoir une nouvelle organisation sur le triptyque périmètre/moyen/compétence. Ils rappellent les différents scénarios de réforme sur la table :

Le remplacement de la MGP par un syndicat ou un pôle métropolitain ;

Le maintien du millefeuille actuel ;

La transformation des EPT en échelon déconcentrés de la métropole ;

La fusion des départements et des établissements publics territoriaux au sein de la métropole ;

Le transfert de la MGP à la région, assorti éventuellement d’une transformation des départements en échelons déconcentrés de la région.

En attendant 2022

A ce stade, Philippe Dallier et Didier Rambaud se gardent de trancher, pointant simplement les avantages et les inconvénients de chaque option. Ils proposent, en revanche, un calendrier. Sans espoir pour cette mandature, ils prônent l’adoption d’un texte immédiatement après la présidentielle de 2022, au plus tard en 2023. Un calendrier dicté par le mécano financier.

« En 2023 se reposera la question du financement des EPT, puisque la reconduction du reversement par la MGP d’une partie des recettes de CFE et CVAE, adoptée en loi de finances pour 2021, arrivera à son terme. S’ouvrirait alors une période transitoire, entre 2023 et 2026, pour laquelle il faudra réfléchir à un mécanisme de financement transitoire des EPT avant la mise en oeuvre du nouveau modèle de gouvernance en 2026 (élections municipales) ou 2027 (élections départementales et régionales) en fonction de la solution retenue », préconisent Philippe Dallier et Didier Rambaud.

Un agenda que partagent la plupart des élus locaux. « La situation actuelle n’est pas satisfaisante et ne peut perdurer », soulignent les rapporteurs Dallier et Rambaud. Il est temps, à leurs yeux, de sortir de la logique des châteaux-forts et des coffres forts.

