Les centres commerciaux intègrent le fonds de solidarité

Crise sanitaire

Publié le 10/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Textes officiels finances, TO parus au JO

Un décret du 9 mars modifie le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité au titre des dispositions introduites pour le mois de février 2021.

Parmi ces modifications, on compte l’ajout du régime des commerces des centres commerciaux interdits d’accueil du public. Ils bénéficieront du même dispositif d’aides que les entreprises dites « S1bis » ou stations de montagne, dès lors qu’elles perdent plus de 50 % de chiffre d’affaires, avec le critère d’éligibilité suivant : avoir comme activité principale le commerce de détail et avoir au moins un magasin de vente dans un centre commercial de plus de 20 000 m2 interdit d’accueil du public.