Le lavoir, un laboratoire des nouvelles pratiques culturelles du numérique, s’ouvre à tous les publics

Publié le 19/03/2021 • Par Aurélie Dunouau • dans : actus experts technique, France

Dédié à une approche globale de l’image et du son dans l’univers numérique, le Lavoir numérique inaugure un nouveau type d’équipements. Situé à Gentilly, il emploie des personnes en poste dans d'autres services culturels de l’établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre.

Chiffres-clés Budget : 180000 € pour le projet artistique en 2020 (diffusion, transmission, résidences d’artistes).

Ouvert le 15 octobre dernier, entre deux confinements, le Lavoir numérique de l’établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, fruit de la rénovation de l’ancien lavoir- bains-douches de la ville de Gentilly (Val-de-Marne), est voulu comme un équipement culturel unique en son genre. « Nous sommes dans un nouveau type d’institutions culturelles. C’est le premier lieu entièrement dédié à l’audiovisuel qui s’intéresse à toutes ses disciplines : image fixe, image animée et son », fait valoir son responsable, Michaël Houlette, par ailleurs spécialiste de la photographie et directeur de la maison Robert-Doisneau, également située à Gentilly et gérée par l’EPT.

Le complotisme au menu

« Nous assurons des activités de diffusion, avec, par exemple, des projections, des ...

