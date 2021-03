Territoires ruraux : comment permettre aux femmes d’accéder aux responsabilités ?

Egalité femmes-hommes

Publié le 09/03/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Le 4 mars dernier, la délégation aux droits des femmes du Sénat a organisé une table ronde sur l’accès des femmes aux responsabilités dans les collectivités des territoires ruraux et sur le rôle des élus locaux pour y faire avancer l’égalité.

L’augmentation est modeste : aux dernières municipales, la part de femmes maires est passée de 16% à 20%. Cela représente 1 000 communes de plus. Pourquoi n’assiste-t-on toujours pas à un égal accès femmes-hommes aux responsables dans toutes les collectivités, et notamment rurales ? La table ronde organisée au Sénat le 4 mars dernier a tenté de donner quelques éléments de réponses et de mettre en débat plusieurs pistes et recommandations.

L’égalité est loin d’être atteinte

Malgré toutes les avancées obtenues grâce aux lois sur la parité, l’égalité dans les faits est encore loin d’être atteinte. Perrine Forzy, Vice-Présidente du Département de l’Eure pour l’Assemblée des départements de France (ADF) note par exemple qu’il reste « une forme d’entre-soi chez beaucoup de collègues masculins ». Elle a également cité la situation d’une conseillère municipale par deux fois enfermée en dehors de chez elle à son retour de conseils municipaux « par son conjoint qui l’avait mal vécu ».

Un témoignage qui va dans le sens du constat dressé par

