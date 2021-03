Parlement

Justice de proximité : ce qu’il faut retenir de la proposition de loi

Publié le 09/03/2021 • Par Lucien Moti • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Assemblée nationale

Députés et sénateurs se sont accordés le 4 mars en commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à améliorer l’efficacité de la justice de proximité et la réponse pénale. Ce texte, qui fera l'objet d'une ultime lecture à l'Assemblée nationale puis au Sénat le 17 mars, élargit la palette des mesures d’alternatives aux poursuites et entend faciliter le recours à la peine de travail d’intérêt général (TIG). Décryptage des principales mesures.

