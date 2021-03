Dématérialisation des autorisations d’urbanisme : enjeux et finalités

Urbanisme-aménagement

réagir AdobeStock - Pascale Distel

À partir du 1er janvier 2022, les communes de plus de 3500 habitants auront l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, déclarations préalables et certificats d’urbanisme : c’est la dématérialisation de l’application du droit des sols (Démat ADS). Plus de dossiers '' papiers " mais un envoi au format PDF. Du papier au format PDF jusqu’à la maquette numérique avec le système BIM (à terme), l’instruction des autorisations d’urbanisme est-elle en train de connaître (enfin) sa révolution ? Le compte à rebours pour être prêt en janvier 2022 est lancé…

