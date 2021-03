Comment gérer la sécurité incendie en résidence autonomie pour personnes âgées

ENVIRONNEMENT-RISQUES

réagir Peter Atkins / AdobeStock

Les mesures à mettre en œuvre au titre de la sécurité incendie dans les résidences autonomie pour personnes âgées nécessitent une évaluation des risques particulière, du fait des spécificités de la présence des personnes âgées logées. La collectivité et le responsable d’établissement sont au cœur des réglementations sécurité qui s’entremêlent à la frontière entre les règles des ERP et de l’habitation. Quelles sont les principales causes et les conséquences des incendies dans ces structures ? Quels verdicts rendus par les juges suite à ces sinistres ?

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Ehpad

Etablissement de santé

Etablissements médico-sociaux

Sécurité publique