Le vrai départ de la campagne de dépistage dans les écoles primaires

Coronavirus

Publié le 08/03/2021 • Par Olivier Schneid • dans : France

La semaine qui s’ouvre marque le véritable démarrage de la campagne de dépistage par tests salivaires dans les écoles primaires, pourtant officiellement lancée il y a un mois. Les collectivités pourraient être amenées à contribuer à la mise en place d’un dispositif qui, à mesure de son déploiement, risque de révéler une circulation du virus dans ces établissements similaire à ce qu’elle est dans l’ensemble de la population.

Un établissement ici, comme à Charleville-Mézières (Ardennes) ; un autre là, comme à Avanton (Vienne)… Le déploiement de tests salivaires dans les écoles primaires s’est fait discret depuis l’avis favorable, le 11 février, de la Haute autorité de santé (HAS) et le déplacement, le même jour, devant les caméras, du Premier ministre, Jean Castex, et de son ministre de la Santé, Olivier Véran, dans une école parisienne. Si de telles opérations se sont depuis déroulées dans plusieurs territoires, c’est cette semaine, à la faveur du retour en classe de l’ensemble des zones, que la campagne de dépistage débute véritablement. Ponctuée par des déplacements de recteurs.

Dépistage ciblé

Par exemple, celui de l’académie d’Amiens, Raphaël Muller, se rendra à l’école Camille Desmoulins de Saint-Quentin ...

