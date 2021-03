L’Occitanie sollicite les épargnants pour investir localement

Financement

Publié le 08/03/2021 • Par Clémence Villedieu • dans : Actu experts finances, France, Régions

Au nombre des outils en développement, les fonds régionaux d’investissement. En principe, ces outils réunissent des investisseurs privés professionnels. L’Occitanie avance d’un pas, s’attachant à appeler les particuliers épargnants à la rescousse.

La présidente du Conseil Régional d’Occitanie, Carole Delga a annoncé, début février, le lancement en 2021 d’un portail régional du financement participatif et citoyen. Les placements des épargnants devront être sans risque, « la région et la CCI seront les catalyseurs du dispositif comme actionnaires et comme garant des investissements » rajoute Carole Delga. Ce portail proposera plusieurs sessions de sociétés candidates aux épargnants (pour un total annuel de deux-cents entreprises). Suivies par les agences de développement de la Région et par les services de la CRCI, ces sociétés seront sélectionnées en connaissance de cause et présentées aux citoyens.

« Nous allons assurer l’affectation de ces financements au service des projets pour la création d’emplois et assurer aux ...

