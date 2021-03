Une appli qui gère en temps réel la qualité de l’air, virus compris

[Le labo des start-up] Santé

Publié le 19/03/2021 • Par Hélène Huteau • dans : actus experts technique, France

La start-up Pando2 propose une interface pour suivre la qualité de l’air intérieur en temps réel, y compris les virus, et prendre les mesures adaptées.

En ces temps de menace sanitaire, la start-up Pando2 rationalise la gestion de la qualité de l’air intérieur, grâce à une application qui informe en temps réel les gestionnaires de bâtiments sur cette qualité et le risque de contamination induit.

Le but est de gérer au mieux la ventilation manuelle ou mécanique, afin d’optimiser les conditions sanitaires et, par la même occasion, les consommations d’énergie.

La région Ile-de-France teste des purificateurs d’air à filtres à charbon et lampes UV, pour l’éradication du coronavirus de l’air intérieur. Des crèches parisiennes et des écoles au Raincy (Seine-Saint-Denis) ont mis en place une ventilation mécanique par insufflation, afin de filtrer l’air extérieur entrant et de renouveler davantage l’air, souvent vicié au CO2, dans les salles ...