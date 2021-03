Loi économie circulaire : comment Citeo avance sur ses chantiers

Déchets

Cela fait plus d’un an que la loi antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) a été publiée. L’occasion pour Citeo, l’éco-organisme en charge de la filière de recyclage des emballages et des papiers, de faire le point sur les principaux chantiers qui en découlent, mais aussi de revenir sur les autres grandes évolutions du secteur des déchets et sur les mesures du projet de loi Climat-résilience.

