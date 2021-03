Peut-on encore mener à bien un grand projet ?

Aménagement du territoire

Publié le 08/03/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Les grands projets d’aménagement du territoire sont-ils encore possibles ? C’est la question qui était posée dans l’émission « Le Temps du débat » sur France Culture, le 4 mars dernier. Le rôle des élus locaux a été souligné, mais aussi l'existence d'une crise de l'intérêt général ainsi que la nécessité de stopper l'étalement urbain et de repenser la gouvernance actuelle.

Animée par Emmanuel Laurentin, l’émission « Le Temps du débat » sur France Culture a accueilli le 4 mars dernier Léa Sébastien, maîtresse de conférences en géographie à l’université Toulouse Jean-Jaurès, chercheuse au Laboratoire CNRS Geode, Sylvain Grisot, urbaniste et fondateur de dixit.net, une plateforme en ligne de conseil et d’innovation en transformation de la ville, et Patrick Septiers, président du conseil départemental de Seine-et-Marne, membre du conseil de surveillance du Grand Paris Express, et qui a été maire pendant trente ans. L’occasion de rappeler le rôle « central » joué par les élus locaux, et notamment les maires. En voici les grandes lignes.

« La machine continue à avancer »

Patrick Septiers juge que les grands projets sont désormais ...

