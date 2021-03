Qualité de l’air : le gouvernement sous pression

Environnement

Publié le 10/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : Actu Expert, France

Le 22 février, le Conseil d’Etat a détaillé au gouvernement les suites qu’il compte donner à ses décisions de juillet et novembre 2020 concernant la politique de réduction de la pollution de l’air.

Deux grands contentieux de l’environnement ont marqué l’année 2020. En juillet (1), le Conseil d’Etat avait ordonné au gouvernement de prendre des mesures pour réduire la pollution de l’air, et prononcé une astreinte de 10 millions d’euros par semestre de retard si ces obligations n’étaient pas remplies six mois plus tard.

En novembre (2), le Conseil d’Etat s’était prononcé à la demande de la commune de Grande-Synthe (Nord), sur le respect des engagements pris par l’Etat en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : il a eu trois mois pour démontrer que les objectifs fixés pour 2030 seraient bien atteints sans prévoir des mesures supplémentaires. Ces deux affaires ont toutes les deux renvoyé à plus tard leur dénouement. C’est pourquoi le Conseil d’Etat vient de préciser ...