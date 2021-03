Les territoires attirent davantage les industries en 2020

Développement économique

Publié le 09/03/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Contre toute attente, les projets d’implantations industrielles ont progressé de 28 % l’an dernier, selon le baromètre du cabinet spécialisé Ancoris. Le plan de relance pourrait jouer un rôle positif, sauf sur les relocalisations, encore anecdotiques.

Et si 2020 était le début de la réindustrialisation en France ? Malgré la crise sanitaire qui a fait plonger la croissance française de 8,3 %, les projets d’implantations industrielles dans les territoires ont progressé de 28 % en 2020, selon le dernier baromètre d’Ancoris. Ce cabinet en détection de projets d’implantation d’entreprises et en accompagnement des territoires dans leurs stratégies de développement économique a ainsi recensé 1 500 projets tous secteurs confondus, dont 1 000 analysés pour le baromètre, sur les 70 territoires partenaires – majoritairement des intercommunalités, métropoles, régions via leurs agences de développement, etc. « Un record », assure Guillaume Gady, directeur général et cofondateur d’Ancoris, qui s’attendait « plutôt à une baisse ».

Loin de l’image d’une France dont l’industrie agonise sous les coups du Covid, ce baromètre montre « une dynamique industrielle très nette : certains territoires partenaires ont vu doubler le nombre de projets d’investissement souhaitant s’implanter », constate l’étude.

Crise accélératrice de projets

En fait, la crise ne semble pas avoir été un frein : « Au contraire, elle a permis à certains chefs d’entreprise de mûrir leur projet durant leurs arrêts d’activité pour mieux les accélérer par la suite », souligne le DG. La grève des transports ou la crise des gilets jaunes auraient eu davantage d’effets sur le développement des projets : « En début d’année, le climat d’incertitude a poussé les patrons à se concentrer sur leurs problèmes, notamment de logistique. Ce n’était pas le moment de parler de projets d’avenir », explique Guillaume Gady.

En revanche, février 2020 a été propice aux projets d’implantations, avant que le premier confinement ne fasse chuter leur nombre de 40 %. Mais, dès la fin du confinement, il y a eu un effet de rattrapage, tous secteurs confondus, mais surtout dans l’industrie, avec « une hausse de 200 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 de ce type de projets et surtout 266 % en octobre et même +150 % en novembre », constate le DG. « Le dernier trimestre a été génialissime », s’enthousiasme-t-il.

Un flux porteur sur certains secteurs

L’étude porte toutefois sur un flux « en progression » et non un stock « qui lui est en décroissance », reconnaît le cofondateur d’Ancoris. Cependant, ce dynamisme industriel n’est pas « une surprise pour les territoires qui l’ont constaté depuis l’an dernier et montre que ce secteur est hyper-diversifié et hyper professionnalisé ». L’agroalimentaire, les industries de la mobilité, notamment électrique, le vélo, les nouveaux matériaux, la chimie verte, l’économie durable et/ou circulaire, la logistique, la cosmétique et, dans une moindre mesure, le textile portent la croissance, mais la baisse des impôts de production, votée en loi de finances 2021 dans le cadre du plan de relance « ont vraiment un impact », admet Guillaume Gady. « La baisse de la fiscalité a fonctionné pour des grands projets comme celui chinois en pharmacie associé à un très bon savoir-faire. »

Un effet contrasté du plan de relance

Le plan de relance semble avoir également eu un effet accélérateur : « Il ne faut pas le négliger, suggère le DG. Certains dirigeants sont sortis d’une logique défensive pour en adopter une prospective et ont pu rapprocher le déclenchement de leurs projets afin de bénéficier des dispositifs d’appui régionaux ou nationaux. » Ce qui expliquerait donc en partie le très fort dynamisme en fin d’année, « qui se confirme toujours depuis le début de l’année », déclare Guillaume Gady.

En revanche, l’effet relocalisation semble se faire attendre : « il ne concerne que 2 à 3 % des projets, c’est anecdotique », cingle le baromètre. Même l’effet d’éviction de l’Ile-de-France post-Covid semble avoir été plus fort, tout en demeurant « infime », selon le baromètre : « Le prix du foncier, la difficulté à trouver des locaux, la digitalisation des réunions, l’exiguïté des surfaces a pu jouer, mais les sociétés franciliennes privilégient la création d’agences ou de nouveaux sites en régions, plutôt que de quitter l’Ile-de-France. »

La prime aux territoires réactifs

Les territoires ont été également acteurs de la reprise, dans la mesure où près de 40 % des projets sont des créations de sites, contre moins de 30 % en 2019. Ils ont notamment proposé les locaux nécessaires aux projets d’implantations. 66 % d’entre eux reposaient en effet sur des locaux déjà existants. 59 % des projets industriels réclamaient, en revanche, non seulement des locaux existants, mais également du foncier, alors qu’ils n’étaient que 9 % à ne chercher que du foncier.

Les dirigeants ont donc privilégié la rapidité d’installation pour rebondir le plus vite possible. La prime est allée aux territoires les plus dotés en locaux et foncier, et qui se sont montrés les plus réactifs aux demandes. « Disposer d’une offre importante et diversifiée de bâti existant est un véritable facteur d’attractivité qui va avoir un impact certain sur le taux de concrétisation des projets », conclut Guillaume Gady.