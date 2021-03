Rénovation thermique : les avantages de la mutualisation

Bâtiments publics

Publié le 10/03/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

La loi « énergie-climat » de 2019 permet des formes multiples de mutualisation des actions entre collectivités et sous l’égide, notamment, des syndicats d’énergie. Le programme « Actee » apporte des aides et financements.

Travailler ensemble sur la rénovation énergétique présente des avantages multiples pour mener des actions et partager des services qui deviennent accessibles lorsqu’on œuvre à plus large échelle. La loi « énergie-climat » du 8 novembre 2019 rend possible diverses formes de mutualisation des actions entre collectivités. Cela permet, par exemple, l’embauche d’un conseil en énergie partagé (CEP) ou d’un économe de flux.

« En se rassemblant, on arrive à une maille technico-économique intéressante et à un nombre suffisant de bâtiments pour obtenir un effet levier en termes de prix, analyse Guillaume Perrin, chef adjoint du département énergie à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies . On peut ainsi négocier un marché à bons de commandes avec un bureau d’études ...