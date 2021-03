Top chrono pour la rénovation énergétique des bâtiments publics

Bâtiment - Energie

Publié le 08/03/2021 • Par Isabelle Verbaere • dans : actus experts technique, France

Depuis la publication du décret du 23 juillet 2019, réduire la consommation énergétique des bâtiments publics n’est plus une option. La première échéance approche et l’Etat donne un coup de pouce aux collectivités, dans le cadre du plan de relance.

Chiffres-clés 280 millions de m2 de surface pour le parc tertiaire des collectivités, ce qui représente 27 % du parc tertiaire national. La moitié, en moyenne, est occupée par les écoles, collèges et lycées.

81 % des consommations énergétiques des communes (de l’Hexagone) proviennent des bâtiments.

240 kWh/m2/an d’énergie primaire. C’est la consommation moyenne des bâtiments en France, alors que les exigences actuelles se situent autour de 50 kWh/m2/an.

26,1 Md€/an : c’est le montant des dépenses énergétiques des communes. Soit le second poste de dépenses, après les charges de personnel.

Vingt mille euros par an. C’est le montant de la facture de chauffage de l’école Charles-Perrault, à Morbecque (2 500 hab., Nord). « On a identifié sept autres passoires thermiques sur notre commune, soupire Jérôme Darques, le maire . Nous allons lancer un plan pluriannuel de travaux de rénovation énergétique ; cette école est le premier chantier prévu. Nous visons une baisse de la consommation de 30 %. »

Le patrimoine des collectivités compte 225 000 bâtiments, qui représentent, à l’échelle d’une commune, 76 % de la consommation d’énergie et un coût de 32,50 euros par habitant et par an, en moyenne. L’impact environnemental est important aussi : le chauffage et l’éclairage sont responsables d’un tiers des émissions de CO2 en France.

Un enjeu également sanitaire

Ce ne sont pas les seuls ...