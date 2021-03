Publié le 08/03/2021 • Par Territoires et Talents • dans : Contenu partenaire

Une journée avec Billy, électricien au Département Eclairage Public à la Métropole de Toulouse. Pourquoi as-t-il choisi de travailler pour la Métropole ? Quels valeurs l'animent au quotidien ?

Retranscription de la vidéo « 1 Agent 1 – Billy, électricien » est disponible ci-dessous. Avertissement au lecteur : la retranscription proposée ici reprend librement les propos tenus par les protagonistes.

Cette retranscription est validée par la Mairie de Toulouse

[Billy] : Dans mon métier, ce que j’aime c’est travailler en extérieur, j’aime être dehors. Quand je suis dans la nacelle, je me sens assez privilégié. On a l’impression d’avoir la ville pour nous, surtout dans certains lieux de Toulouse. On a une vue dégagée, c’est vraiment top.

Je m’appelle Billy, je travaille au DEP (Département d’éclairage public) depuis le 18 janvier 2018. Je suis titulaire depuis cet été. J’ai fait un BEP métiers de l’électricité après je suis parti sur un bac pro Electricité, Energie, et Equipements communicants, et j’ai terminé par une mention complémentaires en énergies renouvelables.

Mon métier consiste à illuminer la ville, pour des raisons de sécurité notamment. C’est toujours plus agréable de se balader dans une ville éclairée. Les toulousains nous appellent à travers le service « Allo Toulouse » pour nous prévenir d’une panne et nous intervenons (de préférence) la nuit. C’est vrai que je me sens utile.

Pour Noel, nous sommes en charge de poser toute la décoration, on prépare également le 14 juillet, les manifestations et les fêtes. Nous travaillons avec des associations et nous intervenons lorsqu’elles ont besoin d’électricité pour des évènements précis.

Travailler la nuit c’est une véritable habitude à prendre, au début c’est difficile, puis on s’habitue ! Nous essayons de minimiser les bruits … Nous sommes en peu les travailleurs de l’ombre.

Nous sommes en train d’équiper la ville de Toulouse avec des lumières LED car cela éclaire mieux et les riverains se sentent plus en sécurité. Avec eux, justement, cela se passe très bien. Ils nous témoignent notamment que cette technologie illumine mieux et qu’il y a donc une meilleure visibilité. Pour le centre-ville, en revanche, nous gardons le plus possible les anciens candelas pour garder le caché de la ville.

Lorsqu’il y a beaucoup de vent les nacelles ne travaillent pas, elles restent au sol car les nacelles sont limitées à 45Km/h de vent et au-delà c’est dangereux. Nos nacelles montent jusqu’à 16 mètres (la plus grande). C’est conseillé de ne pas souffrir de vertiges pour faire ce travail !

Nous travaillons toujours en binôme pour une question de sécurité : lorsqu’un homme monte en haut avec sa nacelle, il faut qu’une autre personne soit en bas en cas de besoin ou juste pour écarter les passants.

Pour poser les illuminations de Noel, nous commençons le 15 septembre et nous terminons environs le 25 novembre, pour une mise en service le 1èr décembre. Les illuminations représentent environ 10 Km de guirlandes et plus de 700 motifs posés sur Toulouse.

Nous sommes fiers de notre travail et cela nous réchauffe les cœurs d’entendre les Toulousains parler des illuminations dans les rues de la ville.