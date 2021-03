Fin de la période hivernale et objectifs 2021 pour le Logement d’abord

Logement

Publié le 08/03/2021 • Par Léna Jabre • dans : TO non parus au JO

Une circulaire du 1er mars a pour objet :

l’anticipation de la fin de la période hivernale à partir du 1er juin et de la baisse des possibilités de mobilisation massive des hôtels (annexe 1) (la préparation de sortie de trêve hivernale, dans le cadre de la prévention des expulsions locatives et de l’exécution des concours de la force publique, fera l’objet d’une instruction ultérieure) ;

et la fixation des objectifs ambitieux dans le cadre du Logement d’abord afin de permettre la fluidité entre les différents dispositifs (annexes 1 et 2).

Concernant le premier point, le Gouvernement demande la création, dès mars, de comités de pilotage départementaux avec l’ensemble des acteurs de la veille sociale, de l’hébergement et du logement, ainsi que les collectivités territoriales et les autres réservataires de logements sociaux. Son objectif sera de « déterminer un plan d’action partenarial en faveur du relogement et de l’accompagnement des ménages sans domicile, et d’assurer la continuité de l’hébergement pour les ménages qui ne peuvent pas accéder au logement ainsi que la continuité des services auprès des personnes qui demeurent sans solution de mise à l’abri ».

Quant aux centres d’hébergement spécialisés (CHS), Emmanuelle Wargon constate que le « dispositif demeure surdimensionné » et » demande de revoir significativement à la baisse le nombre de places mobilisées, en lien avec l’ARS ».

La stratégie du Logement d’abord doit se poursuivre, avec ces objectifs pour l’année 2021 :

l’objectif national d’attributions de logements sociaux à des ménages sans domicile est fixé à 25 850 ;

la création de 12 400 places d’intermédiation locative (en incluant les pérennisations de places hivernales sous forme d’IML) et l’ouverture de 2 400 places de pensions de famille ;

la mobilisation de logements pour les réfugiés ;

la production de logements locatifs sociaux