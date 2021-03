« Une décentralisation à la carte pour des élus divisés »

Décentralisation

Publié le 12/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray • dans : France

Grand ordonnateur, cet automne, d’un livre sur « Emmanuel Macron et les réformes territoriales », le politologue Patrick Le Lidec décrypte les dessous du projet de loi 4D.

D’où vient le projet de loi 4D, comme différenciation, déconcentration, décentralisation et décomplexification ?

Ce texte a une triple paternité. D’un côté, Emmanuel Macron a souhaité apporter une réponse à la crise des gilets jaunes et aux demandes de davantage de décentralisation émanant des élus rencontrés durant le « grand débat ». De l’autre, il y avait depuis longtemps, chez un certain nombre d’acteurs qui avaient vécu « l’acte II de la décentralisation », une volonté de reprendre le fil d’un processus qui avait été interrompu et d’aller au bout de certains transferts. C’était le cas du directeur de cabinet d’Edouard Philippe, Benoît Ribadeau-Dumas, qui, dans une vie antérieure, a occupé les fonctions de conseiller « décentralisation » à Matignon de Jean-Pierre Raffarin entre 2002 et ...

