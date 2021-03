Françoise Gatel : « L’entre-soi étatique aggrave la crise »

Décentralisation

La présidente de la délégation à la décentralisation de la Haute-Assemblée dénonce la gestion centralisée de la crise sanitaire. La sénatrice d'Ille-et-Vilaine appelle à une organisation territoriale à la carte dans le cadre du projet de loi 4D.

La crise sanitaire est-elle aussi une crise du centralisme ?

Je ne dirais pas que le Covid-19 est jacobin… Mais cette crise révèle que l’Etat est dans l’incapacité de mettre en œuvre un plan d’action efficace qui va jusqu’au dernier kilomètre. On le voit sur les vaccins. Mais l’exemple ultime, c’est ce jour, l’an passé, où le Président de la République décrète que tous les enfants doivent revenir à l’école une semaine plus tard. Sans le concours des mairies qui entretiennent les locaux et assurent la cantine scolaire, cela aurait été un vœu pieux. Si on gouverne de loin, on administre de près. Cette crise montre toutes les limites des décisions prises au niveau central sans se préoccuper de leur exécution. L’entre-soi étatique aggrave la crise.

