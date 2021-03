Prévention du Covid 19 à l’école : l’Etat en fait-il assez ?

Coronavirus

Publié le 05/03/2021 • Par Michèle Foin • dans : France

Dans une note publiée le 17 février 2021, Terra Nova fustige la stratégie du gouvernement pour lutter contre le Covid à l’école. L’AMF et l’Andev sont dubitatives sur ses propositions.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

En refusant de reconnaître le rôle de l’école dans la transmission du covid 19, l’Etat se prive de leviers pour combattre le virus et s’enferme dans une impasse, dénonce en substance Mélanie Heard, coordinatrice du pôle Santé de Terra Nova, dans une note publiée le 17 février 2021. « Il faut désormais sortir d’une logique centrée sur la toute-puissance d’un protocole abstrait, au profit d’une stratégie globale de prévention mobilisant, l’ensemble de la communauté éducative », écrit l’autrice pour qui le caractère asymptomatique des enfants aurait conduit à sous-évaluer leur rôle dans la transmission du virus. Pour le think tank, qui s’appuie sur diverses études conduites à l’étranger, il ne fait aucun doute que les classes d’âge scolaire ont les plus forts taux de prévalence ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne