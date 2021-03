La qualité de la ventilation, clef pour rouvrir les lieux culturels ?

Crise sanitaire

Publié le 05/03/2021 • Par Pascale Tessier • dans : Actualité Culture, France

Les sénateurs ont auditionné le 4 mars les représentants de plusieurs organisations professionnelles du spectacle vivant sur les mesures qui pourraient permettre d’envisager une reprise d’activité. La présence de l’épidémiologiste Antoine Flahaut a permis d’évoquer la problématique de la ventilation des lieux de culture.

« Est-il possible de faire des spectacles sans risque ? », a demandé la commission sénatoriale d’information sur l’« Évaluation des effets des mesures prises ou envisagées en matière de confinement ou de restriction d’activités », lors d’un débat organisé le 4 mars avec trois organisations professionnelles du spectacle vivant (1) et l’épidémiologiste et professeur de santé publique à l’université de Genève Antoine Flahault.

Danse, karakoé, flûte traversière… attention danger

Ce dernier a répondu par le biais de plusieurs constats :

le fait de chanter ou crier accroît considérablement le risque de contamination ;

les personnes asymptomatiques peuvent transmettre le virus ;

des rassemblements ...

