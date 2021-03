Covoiturage, Maas : le logiciel libre peut-il trouver sa place ?

Mobilités

Publié le 05/03/2021 • Par Baptiste Cessieux • dans : actus experts technique, France

Les collectivités « autorités organisatrice de mobilité locales » ne se contentent plus des transports en commun mais de l’ensemble des mobilités de leurs territoires. Ce nouvel écosystème implique de nouveaux choix et certains acteurs s’imposent le logiciel libre.

À nouveauté, nouvelles questions. En quelques années, de nombreuses collectivités, généralement accompagnées par leurs délégataires « mobilité » ont lancé des services de covoiturages locaux dans le but de lutter contre « l’autosolisme ». Bien éloigné des métiers habituels du transport en commun, le covoiturage nécessite des outils informatiques qui dépassent la vente de titre et l’information aux voyageurs. Récupération de données usagers, partages des coordonnées entre covoitureurs, diffusion des trajets sur des plateformes extérieures à la collectivité et choix des logiciels sont autant de questions apportées par le covoiturage mené par la puissance publique. Comme souvent en informatique à destination de la puissance publique, la question du logiciel libre émerge ...

