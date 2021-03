Baisse des impôts de production : l’industrie pas forcément gagnante

Fiscalité (2/2)

Publié le 05/03/2021 • Par Alexandre Léchenet Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les premières estimations de réduction des impôts de production par département montrent que les objectifs du gouvernement d'encourager la réindustrialisation sont éloignés des effets de la réforme. Second volet.

Le mot d’ordre est à la réindustrialisation. Par la diminution de 10 milliards d’euros des impôts de production en 2021, le gouvernement a répondu aux demandes des organisations patronales, le Medef en tête, qui font du lobbying depuis plusieurs années pour améliorer la compétitivité des entreprises par la réduction de leur fiscalité. Mais cet allègement fiscal pourrait en fait louper son but et ne pas favoriser les territoires les plus industriels.

« Il y a de bons impôts qui sont justes et efficaces et des mauvais impôts qui sont injustes et pénalisent nos entreprises. Les impôts de production sont un impôt stupide », car s’appliquant « avant que les entreprises n’aient fait le moindre euro de bénéfice » justifiait Bruno Le Maire devant les députés lors des questions au ...