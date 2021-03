« Une fraude énorme existe mais personne n’ose s’emparer du sujet »

Président de la Fédération nationale des métiers du stationnement (FNMS), Jean-Laurent Dirx a lancé un groupe de travail interne pour faire des propositions au gouvernement d’ici à la rentrée afin de lutter contre la fraude à la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il l’estime à 20% dans les métropoles. Interview.

Comment contrôler et mesurer la fraude ?

Dans les métropoles, les exploitants chargés du contrôle du paiement du stationnement et les agents de surveillance de la voie publique constatent 15 à 20% d’utilisation de cartes mobilité inclusive (CMI) et de cartes européennes de stationnement offrant la gratuité aux automobilistes handicapés : c’est énorme ! Si l’on compare ce chiffre aux 2% obligatoires d’espace sur voirie réservés aux personnes à mobilité réduite, on en déduit qu’il y a forcément des abus. Mais il est très difficile de distinguer les vraies cartes de celles qui sont falsifiées, certaines copies sont grossières mais globalement les faussaires sont très forts, et l’impunité est totale.

La réforme du stationnement de 2018 n’a pas réglé ce problème ?

Non, elle n’a ...