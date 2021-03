Confinements locaux, pompiers en renfort : les annonces de Jean Castex

Crise sanitaire

Publié le 04/03/2021 • Par Isabelle Raynaud Laura Fernandez Rodriguez • dans : Actu experts prévention sécurité, France

Le Premier ministre a détaillé les mesures qui entreront en vigueur dès ce weekend, lors d’une conférence de presse jeudi 4 mars. Il invite tous les acteurs à la mobilisation générale pour intensifier la stratégie vaccinale face à une “course contre la montre contre l’épidémie”.

Le gouvernement a tranché. Face à l’accélération de la circulation du virus et notamment à la progression du variant anglais, de nouvelles mesures ont été prises et c’est finalement le Pas-de-Calais qui sera le premier – et seul – département reconfiné dès ce week-end, a annoncé Jean Castex jeudi 4 mars, au lendemain du conseil de défense sanitaire qui s’est tenu à l’Elysée. L’Ile-de-France et Marseille n’écopent donc pas de cette mesure locale qui s’applique déjà dans les agglomérations de Nice et Dunkerque.

Des approches différenciées

Bien que les taux d’incidence en Seine-Saint-Denis et dans le Pas de Calais soient très proches (et ont dépassé les 400 pour 100 000 habitants), d’autres facteurs entrent en ligne de compte et jouent dans la décision : “Le niveau de saturation ...

