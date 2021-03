Finances locales : l’essentiel de la semaine du 1er au 7 mars

Veille finances

Publié le 05/03/2021 • Par La Rédaction • dans : Actualité Club finances, France

Chaque semaine, en plus du condensé de l'actualité des derniers jours, le Club Finances vous propose une veille juridique financière pour être sûr de n'avoir rien raté en matière de finances locales.

Impôts de production – Les réductions annoncées des impôts de production risquent de fragiliser les dépenses des collectivités territoriales. Les choix effectués par le gouvernement n’affectent pas de la même manière les régions. Surtout, cette stratégie manque sa cible : les industries ne sont pas forcément les plus gagnantes.

Tribune Klopfer – Après la dénonciation du ratio de capacité de désendettement par Philippe Laporte DGS de Montauban la semaine dernière, le Club Finances donne la parole à Michel Klopfer, consultant en finances locales qui rappelle combien la question de la dette, laissée de côté pour le moment, se posera inéluctablement à partir de 2023. L’opinion de Michel Klopfer à lire sur le Club.

Relance industrielle – Le plan de relance national a lancé une enveloppe localisée pour les entreprises industrielles. Une enveloppe très vite distribuée. Parties prenantes à la procédure de sélection, certaines régions ont apporté leur soutien pour financer un plus grand nombre de projets.

Locations touristiques – En légitimant le combat de Paris contre les plateformes touristiques, la Cour de cassation redonne espoir aux territoires de province qui luttent contre la pénurie de locations longue durée.

Fiche finance – Le nouveau mandat communal et intercommunal a démarré avec décalage, et des choix cruciaux se présentent d’ores et déjà devant les décideurs locaux. Les décisions fiscales doivent, pour l’essentiel d’entre elles, être réalisées d’ici le 15 avril, et même avant puisque le Débat d’orientations budgétaires ne peut pas passer sous silence la question fiscale… C’est la fiche finance de la semaine.

Interview Thomas Rougier – Le secrétaire général de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), revient sur les conséquences de la crise sanitaire sur les travaux de l’Observatoire et sur les thématiques sur lesquelles il va travailler en 2021. Entretien à lire sur le Club.

Bilan annuel Banque Postale – Si la Banque postale présente pour 2020 une baisse de son produit net bancaire, du côté des collectivités, l’activité « prêts » a fonctionné en plein régime.

Investissements étrangers – Enregistrant une chute moins rude des investissements étrangers que d’autres pays, la France se dote d’une équipe qui doit fédérer les énergies pour renforcer son attractivité : Team France Invest.

