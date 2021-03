Le pass sanitaire laisse les élus sceptiques

L’idée d’un « pass sanitaire » fait désormais son chemin. Ce sésame permettrait de voyager librement mais aussi d’avoir accès aux restaurants, bars et aux lieux culturels et sportifs. Une réunion interministérielle s’est tenue à l’Elysée, le 3 mars pour en dresser les modalités, afin que ces lieux puissent être de nouveaux accessibles, même si le virus circule encore.

Le 25 février, Emmanuel Macron avait évoqué, à l’issue d’une réunion avec les dirigeants européens, la possibilité d’un tel outil numérique, qui pourrait prendre la forme d’un QR code intégré à l’application Tousanticovid. Même si les contours restent flous, ce « pass sanitaire » pourrait être une sorte de carnet de santé numérique, intégrant des informations sur des tests négatifs mais aussi sur la vaccination.

