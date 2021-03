Que faire des 60 000 places de stationnement supprimées à Paris ?

Mobilité - Voirie

Publié le 04/03/2021 • Par Nathalie Arensonas • dans : actus experts technique, Régions

Les Etats généraux du stationnement menés pendant quatre mois par la Ville de Paris ont dégagé des propositions présentées le 3 mars par David Belliard, l’adjoint d’Anne Hidalgo chargé de la transformation de l’espace public. Il s’agit justement de transformer 60 000 places de stationnement vouées à disparaître.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

C’était une promesse de campagne d’Anne Hidalgo lorsqu’elle n’était que candidate socialiste à la mairie de Paris : supprimer la moitié des places de stationnement sur voirie (soit 60 000) dans la capitale pour les transformer en de multiples autres usages : trottoirs plus larges, espaces verts, composteurs, parkings à vélo sécurisés, sas pour la logistique urbaine, etc. Soixante hectares à réinventer.

Réinstallée dans son fauteuil de maire en juin 2020, Anne Hidalgo nourrit aujourd’hui une autre ambition, présidentielle cette fois, et risque gros en se présentant comme la candidate anti-voitures. David Belliard, son adjoint chargé de la transformation de l’espace public, des transports et des mobilités n’a pas le même agenda politique, et « gommer l’anomalie de la voiture à Pari ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne