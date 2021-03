La plateforme ludo-éducative de la ville de Mérignac cumule les plus !

Jeunesse

Publié le 10/03/2021 • Par Hélène Lerivrain • dans : Innovations et Territoires, Régions

Sport, sciences, musique… Mérignac + est une plateforme aux contenus gratuits et adaptés à chaque âge, dont l’idée a germé lors du premier confinement.

Chiffres-clés Plateforme : Mérignac + propose une entrée par âge, puis par catégorie (sport, cuisine, musique, sciences, aide aux devoirs, jeux), accessible sur « plus.merignac.com ».

moins de 10 000 €. Contact : Clémence Coppey, responsable du digital, c.coppey@merignac.com

[Mérignac (Gironde) 70 100 hab.] Et si, à partir d’une photo des archives, une assistante maternelle posait sa voix et racontait une histoire aux tout-petits ? Et si le service de l’urbanisme se mettait à expliquer le plan local d’urbanisme aux enfants ? A Mérignac, dans la métropole bordelaise, toutes les idées sont bonnes à prendre pour alimenter la nouvelle plateforme éducative et de divertissement Mérignac +.

« La réflexion est née pendant le premier confinement, alors que les élus insistaient sur l’importance de garder un lien avec les publics, notamment les enfants. Le digital s’est alors naturellement imposé. Après la gestion de crise pure, toutes les directions se sont tournées vers le numérique », relate Clémence Coppey, responsable du digital.

Mise au point en trois mois

C’est elle, en tant que cheville ouvrière du projet, qui s’est donc lancée dans la recherche de solutions. Elle a analysé 300 sites internet, en tenant compte de leurs contenus et de leur ergonomie, pour finalement proposer un site avec une entrée par âge, en l’occurrence cinq univers distincts (0-3 ans, 4-6 ans, 7-10 ans, 11-15 ans, et 16 ans), puis par catégorie.

Thèmes abordés Coronavirus

Education

Jeunesse

Numérique