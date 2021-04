Le fichier national unique des cycles identifiés

Fiche pratique de la police territoriale

Publié le 23/04/2021 • Par Cécile Hartmann David Lévi-Valensi • dans : Fiches pratiques de la police territoriale, France

Les statistiques fournies par le ministère de l’Intérieur indiquent que faute d’identification et de traçabilité possibles, seuls 7 % des cycles découverts volés sont restitués à leur propriétaire. La loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités rend obligatoire l’identification des cycles. Les articles L.1271-2 à L.1272-5 et R.1271-1 à R.1271-26 du code des transports fixent le cadre juridique. Les modalités d’application résultent de l’arrêté du 29 décembre 2020 relatif à l’identification des cycles.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

L’identification obligatoire des cycles

Les cycles neufs

Les vélos vendus neufs par des commerçants doivent faire l’objet d’un marquage depuis le 1er janvier 2021.

Cette obligation sera étendue aux vélos d’occasion vendus par des professionnels à partir du 1er juillet 2021 (article R.1271-3 du code des transports (CT)).

Le numéro unique est inscrit dans une base de données répertoriant les identifiants pour retrouver plus facilement les propriétaires. L’identifiant est fourni à un opérateur agréé d’identification de cycles par le gestionnaire du fi chier national. Ne pas respecter cette obligation légale caractérise les contraventions de la première classe prévues et réprimées par les articles R.1271-25 et R.1271-26 du CT.

Les cycles identifiés vendus ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Club Prévention-Sécurité E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Prévention-Sécurité pendant 30 jours J’en profite