Égalité des chances : c’est parti pour l’expérimentation de quatre ans

Publié le 04/03/2021 • Par Claire Boulland Léna Jabre • dans : Actu juridique, France, Textes officiels RH, TO parus au JO, Toute l'actu RH

Une dizaine de jours après son adoption au Conseil commun de la fonction publique, l'ordonnance visant à favoriser l'égalité des chances pour l'accès aux grandes écoles de service public vient d'être publiée. L'expérimentation se terminera fin 2024.

C’est à ce jour l’ordonnance la plus rapidement sortie de terre. Le texte du 3 mars ouvre l’expérimentation, jusqu’au 31 décembre 2024, d’un concours externe spécial organisé pour l’accès à l’École nationale d’administration (Ena), l’Institut national d’études territoriales (Inet), l’École des hautes études en santé publique (EHESP), l’Ecole nationale supérieure de la police (ENSP), et l’École nationale d’administration pénitentiaire (Enap). Objectif : lutter « contre l’assignation à la résidence sociale », comme dit le gouvernement. C’est-à-dire contre la trop faible proportion d’élèves issus des catégories socioprofessionnelles les moins favorisées dans les écoles de service public.

Pas surprenant que ce chantier soit allé si vite : si le besoin d’ouverture de la haute fonction publique à tous les profils était unanimement partagé depuis des années, les solutions n’arrivaient pas.

L’ordonnance est complétée par un décret du même jour qui fixe la liste des concours des écoles et organismes pour lesquels cet accès est ouvert, l’objet et la nature des cycles de formation y préparant ainsi que les conditions d’admission à ces cycles. Il détermine aussi l’objet et la nature des cycles de formation existant à la date de publication de cette ordonnance dont les étudiants ou anciens étudiants sont admis à se présenter aux concours externes spéciaux ainsi que les conditions de ressources exigées d’eux.

Une évaluation de la mise en œuvre de ces concours externes spéciaux et des cycles de formation sera présentée au Parlement avant le 30 juin 2024.

Des cycles de formations spécifiques

L’ordonnance indique que « peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant à l’un ou plusieurs des concours externes ou assimilés donnant accès à ces écoles ou organismes, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection ».

Pour y accéder, les candidats aux cycles de formation doivent remplir :

au plus tard lors de l’admission à ce cycle, les conditions requises de la part des candidats aux concours externes ou assimilés correspondants ;

lors de l’admission, les conditions de ressources fixées pour bénéficier d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux (article L. 821-1 du code de l’éducation).

Une commission d’admission procède à la sélection des candidats au regard notamment de la qualité de leur parcours de formation antérieur, de leurs aptitudes et de leur motivation, par un examen des dossiers des candidats et un entretien.

Il est également précisé qu’en cas d’égalité de candidats à l’issue de la sélection, la priorité sera donnée aux candidats qui résident ou ont obtenu leur baccalauréat ou tout diplôme de niveau supérieur :

dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (article 5 de la loi du 21 février 2014) ;

dans une zone de revitalisation rurale (article 1465 A du code général des impôts) ;

ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution.

Enfin, ces cycles de formations peuvent être organisés par l’Ena, le CNFPT, l’EHESP, l’ENSP et l’Enap, par un établissement ayant passé une convention avec l’un des établissements, ou bien par un établissement public d’enseignement supérieur. A l’issue de ces cycles de formation, les candidats peuvent s’inscrire au concours externe spécial ainsi qu’au concours externe ou assimilé d’accès à l’école concernée.

Deux arrêtés sont attendus sur ces questions :

l’un pour fixer les règles de composition de la commission chargée de la sélection, les conditions de celle-ci ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du cycle de formation ;

l’autre pour établir la liste des cycles de formation à la préparation aux concours externes ou assimilés d’accès aux établissements assurant la formation de fonctionnaires.

S’appuyer sur les concours externes

Afin de permettre l’organisation de tels concours dès 2021, dès avant la mise en place des futurs cycles de formation, le décret fixe également l’objet et la nature des cycles de formation déjà en place qui offriront à ceux de leurs élèves remplissant certaines conditions de ressources la possibilité de s’y présenter (notamment, la préparation au concours externe pour l’inscription sur la liste d’aptitude au recrutement dans le cadre d’emplois des administrateurs territoriaux mentionné au a de l’article 4 du décret du 30 décembre 1987).

Le programme et les épreuves du concours externe spécial sont identiques à ceux du concours externe ou assimilé. Il comprend un nombre de places compris entre 10 % et 15 % de celui offert au concours externe ou assimilé.

Les listes de lauréats du concours externe spécial sont publiées en commun avec les listes de lauréats des autres concours d’accès à la même école et par ordre alphabétique.

