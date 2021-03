Les habits neufs de l’élu-employeur

6e baromètre HoRHIzons 2/2

Publié le 04/03/2021

En cette année de renouvellement du bloc local, le sixième baromètre HoRHizons fait le point sur la connaissance des élus du statut et de la réforme de la fonction publique. Ces nouveaux employeurs territoriaux appréhendent les mois à venir avec confiance : ils prévoient à 44 % de recruter prochainement.

Chiffres-clés 44 % des collectivités et EPCI envisagent de recruter prochainement (+6 points par rapport à 2019). Ce taux connaît une croissance constante depuis 2015 (17 %), 2016 (23 %), 2017 (26 %), 2018 (36 %) et 2019 (38 %).

« On assiste à la consolidation du rôle de maire employeur », affirme Murielle Fabre, co-présidente de la commission FPT et RH de l’Association des maires de France. Et ce, malgré une prise de poste compliquée en pleine crise sanitaire, leur méconnaissance du statut, mais aussi de la réforme de la fonction publique. C’est ce que dévoile le sixième baromètre hoRHizons (1) de l’AMF, le CNFPT, la FNCDG, Régions de France et l’ADF, rendu public le 3 mars.

20 % des élus, tout de même, avouent ne pas connaître suffisamment le statut de la fonction publique territoriale. Ce sont principalement ceux des communes de moins de 3 500 habitants qui soulignent leur méconnaissance du statut. Près d’un tiers des sondés appréhende le statut comme une contrainte, majoritairement dans les communes de ...