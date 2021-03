Le Cnen prône une meilleure qualité du droit des collectivités territoriales

Légistique

Le Cnen publie un rapport dans lequel il plaide notamment pour la simplification des relations entre l’État et les collectivités territoriales et le renforcement de son propre rôle.

Etat et collectivités locales

Le Cnen a publié le 17 février dernier un rapport sur l’intelligibilité et la simplification des normes applicables aux collectivités territoriales, au service de la transformation de l’action publique. Le conseil y fait 19 propositions pour en finir avec « le centralisme bureaucratique sur lequel les collectivités territoriales alertent l’État central depuis plus de dix ans. » « Preuve a été faite que si l’on peut gouverner de loin, on n’administre bien que de près, » alerte en introduction Alain Lambert, président du Cnen.

L’ancien ministre des Finances et président du conseil général de l’Orne s’inquiète aussi, toujours dans le préambule, « de la dégradation du Droit, au risque de lui voir perdre sa majesté et, pire encore, le respect qui lui est dû. »

Dégradation du droit

Et si quelqu’un peut en juger, ce sont bien les membres du Cnen, qui ont examiné depuis 2007 plus de 3 600 projets de texte. Selon Alain Lambert toujours, cet examen conduit le Cnen « à appeler les concepteurs de normes à mieux évaluer, pour ne pas dire renoncer à l’opportunité de recourir si souvent à l’outil normatif quand il ne s’agit que d’accomplir, soit un acte de communication politique, soit de remédier à un cas particulier. »

Les auteurs du rapport plaident ainsi pour un renforcement massif de la formation des rédacteurs de normes afin qu’ils soient davantage en mesure de maitriser les préceptes et outils inclus dans les guides, notamment de légistique, et de proposer, le cas échéant, des alternatives à la norme.

Ils proposent également de faire évoluer la méthode d’élaboration des projets de texte applicables aux collectivités territoriales. L’une des pistes évoquées est de « privilégier autant que possible l’élaboration de circulaires et de guides de bonnes pratiques, en particulier dans les matières où les collectivités territoriales mènent déjà de nombreuses actions de leur propre initiative, notamment en matière de transition écologique ». L’autre piste viserait à donner plus d’importance à l’exposé des motifs des projets de loi afin d’informer suffisamment le pouvoir réglementaire sur l’intention du législateur.

Relations Etat-collectivités

Autre constat effectué par les membres du Conseil : il est nécessaire de simplifier les relations entre l’État et les collectivités territoriales. Ils proposent de « renforcer la portée du principe de libre administration, protecteur des libertés locales en vue de limiter les impacts techniques et financiers pesant sur les collectivités territoriales ». Ils demandent notamment à ce que soit précisé au niveau constitutionnel le contenu de ce principe.

Ils recommandent aussi de « clarifier les compétences État-collectivités territoriales pour limiter les impacts techniques et financiers pesant sur les finances publiques, tant locales que nationales. » Pour cela, il faut selon eux supprimer les doublons administratifs entre l’État et les collectivités dans une logique « prescripteur-payeur », ou encore réinventer les rapports contractuels entre l’État et les collectivités en développant la contractualisation sur les politiques publiques.

Enfin, ils conseillent de développer le principe de différenciation territoriale au niveau local. Ils sont pour cela en phase avec le Gouvernement, qui promeut deux textes en ce sens : le très attendu projet de loi 4D et le projet de loi organique relatif à la simplification des expérimentations.

Le rôle du Cnen

Les membres du Cnen profitent de ce rapport pour demander un renfort de l’influence … du Cnen. S’ils estiment avoir acquis « une certaine légitimité dans le paysage institutionnel », ils restent selon eux trop cantonnés à un rôle « d’informateur privilégié du Gouvernement quant aux éventuelles difficultés d’application pouvant être rencontrées dans la mise en œuvre des projets de textes, qu’ils soient législatifs ou réglementaires. »

Ils estiment avant tout que le lien est insuffisamment établi avec les parlementaires, et notamment avec ceux de l’Assemblée nationale. Ils proposent pour améliorer cette situation :

de garantir une meilleure information des assemblées parlementaires quant aux réserves formulées par les élus locaux sur l’application des projets de loi. Ils proposent pour ce faire que leurs avis soient inclus dans les documents rendant compte de l’étude d’impact ;

de faciliter la saisine du Cnen par les parlementaires ;

de conclure des partenariats entre les deux chambres parlementaires et le Cnen.