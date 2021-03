Le secteur des déchets « décarbone » son image

Alors que le secteur des déchets représente 3% des émissions de gaz à effets de serre en France, une nouvelle étude Fnade-Deloitte revalorise cette activité : le recyclage et la valorisation énergétique permettrait d’éviter 39,5 millions de tonnes d’équivalent CO2. Avec cette étude, le secteur passe du statut d'émetteur de CO2 à compensateur - avec un solde négatif en CO2, toute émissions déduites. Mais c’est une question de point de vue...

« La filière des déchets contribue à la décarbonation de l’industrie et des territoires », conclut Muriel Olivier, déléguée générale de la Fnade (Fédération nationale des activités de dépollution et de l’environnement) en fin de présentation de l’étude de l’impact du traitement des déchets sur le climat, qui s’est tenue le 2 mars. Conduite avec le cabinet Deloitte, cette étude revisite celles existantes du secteur, pour réaliser une analyse du cycle de vie simplifiée des flux de déchets et de leurs procédés de traitement.

Il faut dire que les données nationales issues du Citepa ...