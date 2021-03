Le rapport Action publique 2022 n’est pas enterré !

Réforme de l’Etat

Le rapport du comité Action publique 2022, rendu public à l’été 2018, était censé tracer le chemin de la modernisation de l’Etat et des politiques publiques. Deux ans et demi plus tard, on en retrouve les grandes lignes, mais la transformation réelle est longue à s’installer.

« Croiser les regards, se nourrir d’expériences diverses […], partir de la réalité vécue par l’élu local, le haut fonctionnaire, l’usager », c’est ainsi qu’Edouard Philippe, alors Premier ministre, présentait la démarche « Action publique 2022 » (AP 2022) le 13 octobre 2017. Pilotée par le comité d’experts Action publique 2022 (CAP 22), réunissant 34 membres, elle avait pour mission « la transformation de l’action publique ». Neuf mois et de nombreuses polémiques plus tard, le rapport du comité, intitulé « Service public – se réinventer pour mieux servir – nos 22 propositions pour changer de modèle », était finalement publié par les syndicats, après que le gouvernement avait indiqué qu’il le dévoilerait « en kit », au fur et à mesure de sa volonté de transformer tel ou tel sujet. Mal accueilli pour les coupes drastiques qu’il proposait dans certaines politiques publiques – 30 milliards d’économies au total d’ici à 2022 –, il le fut aussi pour les assouplissements du statut de la fonction publique qu’il préconisait, avec la suppression du point d’indice ou la généralisation du recours au contrat. Mais pour Henri Bouillon, maître de conférences en droit public à l’université de Franche-Comté, qui a travaillé sur l’évolution du rôle des préfectures, « ce rapport s’inscrivait dans la logique des précédentes réformes, de la révision générale des politiques publiques [RGPP] à la modernisation de l’action publique [MAP]. La vraie différence, c’est qu’AP 2022 s’est traduite dans des lois et des décrets. D’une certaine façon, la mission a récolté les fruits de ce qui avait été mené avant ».

« Le rapport du comité Action publique 2022 était un rapport d’experts, qui venait poser des questions, ouvrir la discussion. Ce n’était pas un bréviaire. S’il ne devait en rester que quelques principes, je retiendrais le fait de refonder l’administration autour de la confiance et de la responsabilisation. » Véronique Bédague, coprésidente du comité Action publique 2022, directrice générale déléguée de Nexity

Deux ans et demi plus tard, que reste-t-il d’Action publique 2022 ? Crise sanitaire oblige, les objectifs d’économies ont été remisés au placard. La fonction publique a bien eu sa loi « disruptive ». Mais mises à part les propositions les plus polémiques, CAP 22 a-t-il laissé sa trace sur la politique de transformation publique de l’Etat, formalisée au travers de comités interministériels à la transformation publique (CITP) réguliers ? Des sources gouvernementales assuraient, à l’occasion du dernier CITP du 5 février, que « le rapport a irrigué de façon extrêmement riche et dense la structuration des politiques publiques – par exemple sur l’organisation des fonctions support de l’Etat, les politiques RH et financières, ou sur le numérique. Tous les petits cailloux semés sont en train de se matérialiser. Le rapport reste notre livre de chevet ».

Transparence et confiance

Au-delà des 21 politiques sectorielles revisitées par le rapport, CAP 22 posait quatre prérequis : « sortir de l’uniformité du service public ; aller au bout de la logique de transparence et de responsabilisation ; faire confiance en interne et ouvrir les services publics à toutes les initiatives d’intérêt général ». Véronique Bédague, coprésidente du CAP 22, se souvient avoir insisté sur « la nécessité de responsabiliser les managers, de laisser plus d’initiatives et d’autonomie au terrain ». Des principes que l’on a pu retrouver déclinés au fil des comités interministériels à la transformation publique et des circulaires qui les ont accompagnés.

Ainsi, la circulaire du 24 juillet 2018 relative à l’organisation territoriale des services publics invitait les préfets de région à faire des propositions dans ce domaine pour leurs services. Celle du 12 juin 2019, sur la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat, évoque le fait de « conférer aux responsables déconcentrés, et notamment aux responsables départementaux, des pouvoirs de gestion accrus ».