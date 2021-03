La reconnaissance de l’engagement des policiers municipaux en 5 points

Sécurité

Publié le 03/03/2021

Un décret du 12 juin 2020 relatif à la reconnaissance de l'engagement professionnel des policiers municipaux a précisé les modalités d'application de l'article 44 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019. Décryptage en 5 points.

Principe

Alors que seul le décès du policier municipal en service pouvait, à l’origine, donner lieu à une reconnaissance hiérarchique et honorifique, la loi de transformation de la fonction publique reconnaît aux policiers municipaux leur engagement professionnel et la prise de risque dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle ne réserve plus l’avancement de grade ou la promotion au cadre d’emplois aux agents morts en service, mais l’étend aux agents ayant accompli un acte de bravoure ou ayant subi de graves blessures dans l’exercice de leurs fonctions (code des communes, art. L.412-55 et L.412-56).

Risque professionnel

Les missions de la police municipale ont évolué et ses agents sont mobilisés non seulement pour la gestion de la circulation et des ...

