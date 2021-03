Télétravail, dépenses de personnel, implication des agents : ce que les élus retiennent de la crise sanitaire

6e Baromètre HoRHizons 2020 1/2

Publié le 03/03/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la une, A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Pour cette sixième édition du Baromètre HoRHizons sur les tendances de l’emploi territorial et les politiques RH des collectivités rendue publique mercredi 3 mars, les élus se sont exprimés sur l'implication de leurs agents, la mise en place des plans de continuité d'activité, le télétravail et la prime exceptionnelle versée à leur personnel dans ce contexte de crise sanitaire.

Jean-René Cazeneuve, le président LREM de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, chiffrait, le 26 février, l’impact total de la crise sur les finances locales à 3,8 milliards d’euros.

Ce mercredi 3 mars, c’était au tour de l’AMF, le CNFPT, la FNCDG, Régions de France et l’ADF de révéler, via leur sixième baromètre HoRHizons 2020 (1), les impacts du Covid sur la gestion RH dans les territoires.

Du moins la perception qu’en ont les élus. La FNCDG publiera en avril prochain une étude à ce sujet encore plus détaillée.

Premier constat, que saluent les cinq présidents d’organisations : « L’exceptionnelle réactivité, adaptabilité et l’investissement des ...

