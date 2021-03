Les bibliothécaires demandent aux élus de ne pas se mêler de leur métier

Bibliothèques

Publié le 02/03/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Six associations de bibliothécaires montent au créneau pour rappeler leur rôle en matière de politique documentaire dans les équipements de lecture publique. Initiative qui fait suite à la médiatisation récente de deux cas d’interventionnisme d’élus. La proposition de loi sur les bibliothèques de la sénatrice Sylvie Robert, publiée ce jour par le Sénat, aborde indirectement le sujet.

Des élus qui cherchent à imposer leurs vues dans le choix des ouvrages ou des revues à acquérir, ou à mettre à l’index… Le scénario n’est pas nouveau. Et il ne concerne pas que les bibliothèques : tous les professionnels de la culture qui font des choix de programmation (concerts, spectacles, expositions…) peuvent aussi, un jour ou l’autre, être confrontés à ce problème.

Culture : quand élus et professionnels se marchent sur les pieds

Mise en cause du rôle de la bibliothèque par le maire

Ces derniers jours, cette épineuse question a refait surface, avec deux cas « mettant en cause le rôle des bibliothèques dans l’accès à la culture et à l’information, et la mission confiée dans ce domaine aux professionnel·le·s », pointent six associations de bibliothécaires (1), qui ont jugé les ...

