Un guide Amorce-Enedis pour tout savoir sur les réseaux de distribution de l’électricité

Energie

Publié le 02/03/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Documents utiles, Veille documentaire technique

L'association Amorce et le concessionnaire des réseaux électriques Enedis publient un guide à destination des collectivités pour les accompagner dans leur stratégie de gestion des réseaux et de transition écologique.

Moins d’un an après les dernières élections municipales, voilà un guide bienvenu pour les élus locaux en charge de l’énergie. L’association Amorce et le concessionnaire Enedis ont en effet joint leurs efforts pour réaliser ce Guide pédagogique qui leur dit tout sur les réseaux de distribution de l’électricité et surtout sur le rôle que peuvent jouer ces derniers au service de la transition écologique dans les territoires. Il s’agit tout autant de réduire les consommations d’électricité, que de lutter contre la précarité énergétique, de déployer des énergies renouvelables et, plus globalement, de lutter contre le dérèglement climatique.

Il intéressera tous les acteurs qui participent aux politiques énergétiques des territoires : communes, intercommunalités, départements, régions, gestionnaires d’infrastructures énergétiques, partenaires économiques et associatifs des collectivités, citoyens, etc. Côté collectivités, il vise celles compétentes dans des domaines touchant à l’énergie, à la planification territoriale climat-air-énergie, à l’aménagement du territoire, à l’urbanisme ou à l’habitat.

5 axes de réflexion pour une action concertée

Le guide propose cinq axes de travail entre les collectivités et Enedis :

Agir pour plus de sobriété et d’efficacité énergétique,

Favoriser l’insertion des énergies renouvelables et des projets de territoire,

Déployer et faire évoluer les réseaux d’énergie,

Anticiper et optimiser le développement de la mobilité électrique sur le territoire,

Lutter contre la précarité énergétique.

En parallèle de ce guide, Amorce et Enedis ont mis en place des groupes de travail, notamment pour améliorer les méthodes et les outils sur ces cinq axes. Début 2021, deux groupes de travail ont déjà été réunis : un premier autour de la lutte contre la précarité énergétique et un second visant à accompagner les collectivités en charge de l’urbanisme. « La réalisation de ce guide constitue la première pierre d’un partenariat de plus long terme entre notre association et Enedis en faveur d’une transition écologique et énergétique portée par et pour les territoires », explique Gilles Vincent, Président d’Amorce.