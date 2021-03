Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Les enfants à charge, une notion à géométrie variable

Rémunération

Les enfants à charge, une notion à géométrie variable

Publié le 02/03/2021 • Par Sophie Soykurt • dans : Actu juridique, France, Jurisprudence, Jurisprudence RH, Toute l'actu RH

Adobe stock

Pour la détermination du droit au supplément familial de traitement, un enfant de plus de vingt ans ne peut pas être considéré comme à charge. Mais pour le calcul du recul de la limite d’âge de départ en retraite, un enfant de moins de vingt et un an peut bien l'être. Tel est l'apport de deux décisions du Conseil d'Etat du 26 janvier.