Une constitution municipale ancre les habitants dans leur ville

Démocratie participative

Publié le 12/03/2021 • Par Clément Le Foll • dans : France, Innovations et Territoires

Sous l’impulsion du maire, la commune a adopté, en 2019, une constitution municipale, venue entériner la participation citoyenne.

Chiffres-clés A lire : « Des communes et des citoyens », Yvan Lubraneski, Fanny Lacroix, Daniel Cueff, Jérôme Perdrix et Alain Lamour, éd. Bookelis, 2019.

[Les Molières, Essonne, 1 900 hab.] « Ce qui est dans la loi, on le respecte. Ce qui n’y est pas, on l’invente. » Cette phrase, Yvan Lubraneski en a fait un mantra. Agé de 47 ans, cet homme aux lunettes rectangulaires a été réélu, le 18 mai, maire de la commune des Molières. Une fierté pour celui qui est aussi président des maires ruraux de l’Essonne, gérant d’une société de communication et compositeur de musique à ses heures perdues.

Ancien rocardien, Yvan Lubraneski est un édile sans étiquette politique, « proche de Génération.s et d’une partie du mouvement écologiste ». A la tête des Molières, il s’efforce de promouvoir la démocratie participative. Une identité affichée avant même sa première élection, en 2014, lorsqu’il a incité la population à participer à l’élaboration de son programme.

Le conseil municipal du 25 mars 2019 a gravé dans le marbre ce penchant citoyen. Après plusieurs mois de votations citoyennes, comités et outils de coconstruction, Les Molières a adopté une constitution municipale. « Elle a validé une période de tâtonnement et de création de divers comités. On souhaitait expliciter leurs fonctionnements et se projeter. Cette constitution doit nous survivre à l’échelle de la commune », détaille l’édile.

Plusieurs piliers citoyens

Ce texte précise l’organisation de la démocratie locale et ses différents outils.

« Si nous nous inscrivons dans une démocratie représentative, nous ne