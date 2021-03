[Fiche finance] Fiscalité

Fiscalité : l’heure des choix

Publié le 01/03/2021 • Par Auteur associé • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Beeboys Fotolia

Le nouveau mandat communal et intercommunal a démarré avec décalage, et des choix cruciaux se présentent d’ores et déjà devant les décideurs locaux. Les décisions fiscales doivent, pour l’essentiel d’entre elles, être réalisées d’ici le 15 avril, et même avant puisque le Débat d’orientations budgétaires ne peut pas passer sous silence la question fiscale…

