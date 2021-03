Vaccination : la Cnil fait le point sur les données que les collectivités peuvent mobiliser

Données personnelles

Publié le 01/03/2021

Certaines collectivités sont amenées à contribuer aux opérations de vaccination, par exemple pour l’information des publics ou encore la gestion de centres de vaccination. Dans une publication du 19 février, la Cnil rappelle les données qui sont mobilisables et les règles qui s'y appliquent.

La stratégie vaccinale contre le Covid-19 est pilotée par l’Etat, notamment grâce à la mise en œuvre de traitements de données nationaux. Toutefois, la Cnil a conscience que les collectivités territoriales sont amenées à contribuer aux opérations de vaccination, « notamment via l’information des publics et la gestion de certains centres de vaccination ou équipes mobiles ».

C’est pourquoi, dans un article publié sur son site le 19 février, le gendarme de la protection des données rappelle les règles qui entourent l’utilisation des données personnelles qui sont utilisées pour organiser la vaccination.

Utilisation des traitements des données des collectivités

La Cnil confirme que les collectivités peuvent s’appuyer sur leurs propres traitements de données personnelles dans le cadre des opérations de vaccination, « tant que ces traitements ne se substituent pas aux traitements nationaux ». Avant d’utiliser des données personnelles, le collectivités devront ainsi vérifier que trois critères sont respectés :

la légitimité de la finalité poursuivie, qui devra s’inscrire en cohérence avec les dispositifs prévus par la stratégie nationale ;

la nécessité du traitement de données, dans la mesure où un traitement de données local ne pourra être justifié si le besoin identifié est d’ores et déjà satisfait par un dispositif national ;

la réalisation d’une analyse d’impact relative à la protection des données préalablement à la mise en œuvre du traitement, dans l’hypothèse où elle serait nécessaire, par exemple dans le cas d’utilisation de données sensibles.

Les cas les plus classiques

Le ciblage des publics prioritaires est exclusivement géré par la Cnam , au moyen de l’envoi d’invitations à la vaccination. Les collectivités ont toutefois, selon la Cnil, la possibilité de « mener des actions complémentaires d’information générale et d’accompagnement à partir des fichiers dont elles disposent, en particulier ceux dédiés aux personnes vulnérables (par exemple : faciliter la prise de rendez-vous depuis les portails précités, ou encore le transport vers les centres de vaccination, en s’appuyant sur les fichiers “personnes isolées” des CCAS) ».

Concernant les prises de rendez-vous, les centres de vaccination doivent recourir à Keldoc, Maiia, Doctolib, ou à une plateforme téléphonique. Pour la Cnil, « les collectivités peuvent utilement relayer l’information et accompagner les publics s’agissant des portails de prise de rendez-vous (notamment en mettant en avant l’espace officiel dédié : https://www.sante.fr), ou en prévoyant, comme pour les autres formalités administratives, un accompagnement individuel pour les publics particulièrement dépendants et isolés ».

D’autres initiatives locales relatives à la prise de rendez-vous pour la vaccination ne sont pas exclues par la Cnil, « mais elles nécessitent une coordination avec les autorités compétentes, en particulier les ARS et/ou la Cnam ».

Enfin, sur l’organisation logistique des centres de vaccination, la Cnil précise que les collectivités peuvent « recevoir et […] traiter des informations anonymes liées au fonctionnement et aux besoins des centres de vaccination, que ceux-ci soient ou non gérés par cette collectivité (par exemple : nombre de personnes s’étant présentées, nombre d’injections effectuées, etc.) ».

