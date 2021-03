Les pistes pour massifier la rénovation des bâtiments

Efficacité énergétique

Accentuer la dynamique de massification de rénovation des bâtiments, pour atteindre les objectifs fixés, implique tout d’abord de se poser la question de l’échelle d’intervention à la fois quantitative et qualitative et de bien connaître son patrimoine. En plus de structurer une ingénierie locale, il est nécessaire de savoir appréhender les dispositifs financiers pour préparer la phase travaux. Enfin, la rénovation de bâtiments peut permettre de développer des systèmes d’énergies renouvelables, comme le préconise le programme ACTEE.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Energie - air - climat

Energies renouvelables